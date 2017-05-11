Полиция расследует взрыв в отделении банка Пивденный
Банк Пивденный заявляет, что правоохранительные органы начали расследование обстоятельств подрыва его отделения в Николаеве.
"По указанному факту открыто криминальное производство. Надеемся, что правоохранительные органы установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению этого преступления", - сообщает пресс-служба финучреждения.
11 мая ночью произошел взрыв в здании в Николаеве, где находится отделение банка Пивденный. Около 02:20 в местный отдел Нацполиции поступило сообщение о взрыве.
"Неизвестные подорвали входные двери в одном из отделений банка в Николаеве. К счастью, никто не пострадал. По факту происшествия правоохранительными органами проводятся следственные действия, которые установят мотивы злоумышленников - была ли это попытка ограбления, попытка дестабилизации региона или другое".
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