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Полиция расследует взрыв в отделении банка Пивденный

11.05.2017 16:27
Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств подрыва отделения банка Пивденный в Николаеве
Фото: Getty Images

Банк Пивденный заявляет, что правоохранительные органы начали расследование обстоятельств подрыва его отделения в Николаеве.

"По указанному факту открыто криминальное производство. Надеемся, что правоохранительные органы установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению этого преступления", - сообщает пресс-служба финучреждения.

11 мая ночью произошел взрыв в здании в Николаеве, где находится отделение банка Пивденный. Около 02:20 в местный отдел Нацполиции поступило сообщение о взрыве.

"Неизвестные подорвали входные двери в одном из отделений банка в Николаеве. К счастью, никто не пострадал. По факту происшествия правоохранительными органами проводятся следственные действия, которые установят мотивы злоумышленников - была ли это попытка ограбления, попытка дестабилизации региона или другое".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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