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НБУ прокоммнетировал замедление инфляции

11.05.2017 17:36
Эксперты Нацбанка объяснили, почему инфляция в прошлом месяце в годовом выражении сократилась до 12,2%
Фото: пресс-служба НБУ

Замедление инфляции в годовом измерении с 15,1% в марте до 12,2% в апреле было ожидаемым и объясняется исчерпанием влияния ряда административных факторов. Об этом пишет Национальный банк Украины (НБУ) в отчете, опубликованном на офоциальном сайте.

В месячном измерении рост потребительских цен в апреле составил 0,9%.

"Стремительное замедление годовой инфляции в апреле было ожидаемым и произошло, прежде всего, в результате исчерпания влияния ряда административных факторов. В частности, в апреле 2016 года произошел существенный рост тарифов на природный газ, что повлияло на базу сравнения текущего года", - сообщает НБУ.

Фактическая инфляция в годовом измерении оказалась несколько ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете (апрель 2017 годп), предусматривающего замедление роста индекса потребительских цен до 9,1% на конец 2017 года.

В апреле 2017 года потребительские цены повысились на 0,9%. В январе-апреле инфляция составила 4,9%, а в годовом измерении - 12,2%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Инфляция
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