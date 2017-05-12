Данилюк: Нового главу НБУ могут назначить к сентябрю

Новый председатель Нацбанка, возможно, будет назначен к сентябрю, сказал министр финансов

Новый глава Национального банка Украины (НБУ), вероятно, будет назначен к сентябрю, сказал министр финансов Украины и подтвердил, что страна сохраняет план возврата до конца года на международные рынки с выпуском евробондов на сумму $1 млрд. Об этом рассказал министр финансов Александр Данилюк, пишет Reuters.



Он добавил, что сейчас есть несколько кандидатов на должность главы НБУ, но имени наиболее вероятного кандидата не назвал.



В то же время, по словам Данилюка, председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук обладает необходимыми качествами, чтобы стать эффективным главой центробанка.



Данилюк сказал, что парламент к середине июля примет пакет реформ, предусмотренный программой расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ), представители которого приедут в Киев на следующей неделе.



Министр допустил, что три транша кредита МВФ, которые Украина собирается получить в этом году, могут быть объединены, но добавил, что формально этот вопрос еще не обсуждался.



Ранее на этой неделе сообщалось, что исполнять обязанности главы НБУ будет первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий.



10 апреля Гонтарева на пресс-конференции объявила о своей отставке с 10 мая.

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