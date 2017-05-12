Начинаются выплаты вкладчикам Финбанка

Сегодня Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам Финбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 12 мая осуществляет выплаты средств вкладчикам Финбанка.



Для получения возмещения вкладчики Финбанка могут обращаться в отделения любого из банков-агентов ФГВФЛ: Ощадбанк, Правэкс-банк, Кредобанк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк и банк Пивденный.



Информацию о дальнейших выплатах вкладчикам фонд сообщит дополнительно.



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