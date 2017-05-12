Минфин начал разрабатывать закон о налоге на выведенный капитал

Рабочая группа при Министерство финансов начала разрабатывать проект закона о налоге на выведенный капитал

Специальная рабочая группа при Министерстве финансов Украины начала работу над проектом закона о налоге на выведенный капитал, который заменит налог на прибыль. Об этом рассказал государственный секретарь Минфина Евгений Капинус, пишет УНИАН.



"На сегодня в рамках Министерства финансов действует рабочая группа, которая уже провела значительное количество заседаний", - сказал Капинус.



По его словам, за основу рабочая группа взяла уже готовый законопроект и пытается включить в работу над ним представителей бизнеса, ассоциаций, общественности, депутатов.



Капинус напомнил, что введение указанного налога предусмотрено принятым в конце 2016 года законом об улучшении инвестиционного климата.



"Мы надеемся, что проект будет поддержан и большинством представителей общественности, и депутатами", - отметил Капинус.

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