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S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне B-/B стабильный

13.05.2017 12:03
Национальный рейтинг страны определен агентством S&P Global Ratings на уровне uaВВВ- со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне B-/B со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Национальный рейтинг страны определен на уровне uaВВВ-. Агентство указывает, что подтверждение рейтингов отражает улучшение макроэкономических показателей Украины и существенный прогресс, достигнутый в реформировании финансового и энергетического секторов с одной стороны, а с другой - риски, обусловленные значительными выплатами основной суммы долга и процентов по обязательствам.

S&P прогнозирует рост ВВП страны в текущем году на 1,9%, в 2018 г.- на 2,8%, в 2019 г. - на 3%, в 2020 г. - на 3,2%.

По мнению агентства, основным негативным фактором станут крупные выплаты госдолга и процентов по нему в размере более $20 млрд в 2017-2020 гг., что составляет около 21% ВВП в 2017 г. S&P ожидает, что Украина полностью выполнит свои краткосрочные обязательства по суверенному долгу в 2017 г. ($2,6 млрд) и в 2018 г. ($3,9 млрд),

Позитивным фактором S&P считает возобновление экономического роста в стране в 2016 г. после спада в 2015 г. Так, рост ВВП составил 2,3%, что было обусловлено притоком инвестиций и хорошим урожаем.

Напомним, в конце апреля 2017 г. агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне В- и при этом ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 г. с 2,5% до 2%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Standard & Poor's
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