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Денежная база за апрель выросла на 3%

13.05.2017 11:59
На 1 мая денежная база в Украине составила 368,4 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

Объем денежной базы в Украине за апрель 2017 года вырос на 3,2% - до 368,36 млрд грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

С начала года объем денежной базы снизился на 3,5%.

Объем наличных вне банков вырос на 3% в апреле и сократился на 4,8% с начала года - до 299,41 млрд грн, денежный агрегат М3 (денежная масса) вырос на 1,3% в апреле, но при этом снизился на 1,2% с начала года - до 1,09 трлн грн, уточняет НБУ.

Объем денежной базы в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 13,6% - до 381,57 млрд грн. Объем денежной базы в Украине за март 2017 года снизился на 1,3%, или на 4,57 млрд грн, - до 356,91 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк
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