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США и Китай подписали предварительное торговое соглашение

13.05.2017 13:17
Власти США и Китая договорились о расширении доступа американских товаров на рынки КНР
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Власти США договорились с Китаем о расширении доступа американских товаров и услуг на рынки КНР. Как следует из сообщения на сайте Белого дома, предварительное соглашение содержит 10 пунктов, в том числе об экспорте американской говядины из США и услугах провайдеров электронных платежей.

Кроме того, будет расширен доступ на китайский рынок для сельскохозяйственной и биотехнологической продукции из США, а также для американских финансовых компаний, платежных систем и рейтинговых агентств.

Компании КНР получат возможность закупать в США больше природного газа.

Штаты, в свою очередь, упразднят ограничения на импорт из Китая мяса птицы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика
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