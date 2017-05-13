США и Китай подписали предварительное торговое соглашение
Власти США договорились с Китаем о расширении доступа американских товаров и услуг на рынки КНР. Как следует из сообщения на сайте Белого дома, предварительное соглашение содержит 10 пунктов, в том числе об экспорте американской говядины из США и услугах провайдеров электронных платежей.
Кроме того, будет расширен доступ на китайский рынок для сельскохозяйственной и биотехнологической продукции из США, а также для американских финансовых компаний, платежных систем и рейтинговых агентств.
Компании КНР получат возможность закупать в США больше природного газа.
Штаты, в свою очередь, упразднят ограничения на импорт из Китая мяса птицы.
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