В Германии поддержали идею общего Минфина еврозоны

Большинство опрошенных для журнала Spiegel граждан Германии одобрили идею создания Министерства финансов стран еврозоны

46% граждан Германии поддержали идею создания Министерства финансов еврозоны. Таковы результаты социологического опроса, которое было проведено по заказу немецкого издания Spiegel, пишет Deutsche Welle.



Согласно опросу, 46% респондентов высказались за создание министерства финансов еврозоны, а 45% - против.



Кроме того, большинство респондентов (51 %) согласились с тем, что федеральному правительству Германии стоит поддержать новоизбранного президента Франции Эмманюэля Макрона в реализации его плана реформ и увеличить расходы на совместные инвестиции в Европе.

Во время предвыборной кампании во Франции Макрон выступал за углубление интеграции в рамках Европейского союза, в частности, предлагал создать совместный бюджет стран-участников еврозоны, а также общее Министерство финансов.

12 мая министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что эти идеи являются рациональными, однако отметил при этом, что для их реализации необходимо будет менять договоры, на основе которых функционирует ЕС.

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