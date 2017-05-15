Кабмин повысит ставку единого взноса для отдельных предприятий
Правительство намерено инициировать увеличение ставки единого социального взноса (ЕСВ) для предприятий с вредными условиями труда и предприятий с рабочими местами по первому списку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Ведомство напоминает, что ставка единого взноса сейчас составляет 22%. Ее сохранят на этом уровне.
Размер ставки, по словам министра Андрея Ревы, увеличится только для предприятий с вредными условиями труда: на 15% для предприятий с рабочими местами с первым списком и на 7% процентов для второго списка.
Это повышение связано с договоренностью с работодателями и профсоюзами, сказал Рева.
Увеличение ставки также станет ресурсом для досрочного выхода на пенсию таких работников.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен увеличить количество плательщиков ЕСВ на 500 тыс. человек в текущем году.
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