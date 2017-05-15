Кабмин не собирается повышать пенсионный возраст - Кириленко

По словам вице-премьера, пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста

Кабинет министров Украины не планирует поднимать пенсионный возраст в ходе пенсионной реформы. Об этом заявил на заседании согласительного совета парламента вице-премьер министр Вячеслав Кириленко, передает корреспондент LIGA.net.

"Кабмин не планирует повышать пенсионный возраст. И все вопросы, касающиеся пенсионной реформы, будут обсуждаться с парламентом и в парламенте", - сказал он.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко на днях заявил, что пенсионная реформа, которую разрабатывает Кабмин, не предусматривает повышения пенсионного возраста. Комментируя информацию о требованиях Международного валютного фонда о повышении пенсионного возраста, он отметил, что есть разница между тем, чего хочет МВФ, и тем, о чем правительство Украины договаривается с фондом.

Как известно, главный кредитор Украины Международный валютный фонд ожидал, что Верховная Рада до конца апреля 2017 года примет пенсионную реформу. Директор европейского департамента МВФ Пол Томсен считает, что повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Фонда.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что при проведении пенсионной реформы с 1 октября могут быть повышены пенсии.