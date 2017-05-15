Кабмин не собирается повышать пенсионный возраст - Кириленко
Кабинет министров Украины не планирует поднимать пенсионный возраст в ходе пенсионной реформы. Об этом заявил на заседании согласительного совета парламента вице-премьер министр Вячеслав Кириленко, передает корреспондент LIGA.net.
"Кабмин не планирует повышать пенсионный возраст. И все вопросы, касающиеся пенсионной реформы, будут обсуждаться с парламентом и в парламенте", - сказал он.
Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко на днях заявил, что пенсионная реформа, которую разрабатывает Кабмин, не предусматривает повышения пенсионного возраста. Комментируя информацию о требованиях Международного валютного фонда о повышении пенсионного возраста, он отметил, что есть разница между тем, чего хочет МВФ, и тем, о чем правительство Украины договаривается с фондом.
Как известно, главный кредитор Украины Международный валютный фонд ожидал, что Верховная Рада до конца апреля 2017 года примет пенсионную реформу. Директор европейского департамента МВФ Пол Томсен считает, что повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Фонда.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что при проведении пенсионной реформы с 1 октября могут быть повышены пенсии.
- Кабмин не собирается повышать пенсионный возраст - Кириленко 12:17
- Кабмин повысит ставку единого взноса для отдельных предприятий 10:47
- Чистые международные резервы НБУ выросли более чем на четверть 10:20
- Украина до 2020 года должна выплатить более $20 млрд долга 09:41
- В Германии поддержали идею общего Минфина еврозоны 17:13
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6605
-
5250
-
4105
-
2384
-
2207