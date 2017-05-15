S&P: Украина может получить транш от МВФ во второй половине года
Украина может получить следующие транши помощи от западных доноров во второй половине 2017 года. Такой прогноз дает международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в своем отчете.
Аналитики S&P указывают, что финансовая помощь будет доступна Украине при условии прогресса в ключевых реформах - земельной и пенсионной.
Основную часть средств получит Национальный банк для пополнения международных резервов.
S&P подтвердил долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B-/B. Прогноз по долгосрочным рейтингам по обязательствам в иностранной и национальной валюте - "стабильный".
В агентстве подсчитали, что Украина до 2020 года должна выплатить около $20 млрд долга.
Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Украина на 99% согласовала пенсионную реформу с миссией Международного валютного фонда. По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен в Верховную Раду до 16 мая.
В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.
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