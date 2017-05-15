S&P: Украина может получить транш от МВФ во второй половине года

Средства МВФ и других международных доноров поступят в Украину во второй половине года, прогнозирует Standard & Poor's

Фото: EPA

Украина может получить следующие транши помощи от западных доноров во второй половине 2017 года. Такой прогноз дает международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в своем отчете.



Аналитики S&P указывают, что финансовая помощь будет доступна Украине при условии прогресса в ключевых реформах - земельной и пенсионной.



Основную часть средств получит Национальный банк для пополнения международных резервов.



S&P подтвердил долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B-/B. Прогноз по долгосрочным рейтингам по обязательствам в иностранной и национальной валюте - "стабильный".



В агентстве подсчитали, что Украина до 2020 года должна выплатить около $20 млрд долга.



Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Украина на 99% согласовала пенсионную реформу с миссией Международного валютного фонда. По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен в Верховную Раду до 16 мая.



В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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