Министерство финансов сообщило, что за ним следят

Возле здания Минфина на Подоле появился подозрительный фургон с фальшивыми номерами

Рядом со зданием Министерства финансов заметили фургон с фальшивыми номерами. Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.



"Некоторое время назад у запасного входа в здание Министерства финансов на Подоле сотрудники министерства обнаружили подозрительный фургон, который регулярно появлялся у здания. Правоохранительные органы были уведомлены об этом. После проверки было установлено, что фургон является клоном и номерные знаки на нем фальшивые", - сообщает Минфин.





Фото: facebook.com/minfin.gov.ua



Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.