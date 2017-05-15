Министерство финансов сообщило, что за ним следят
Рядом со зданием Министерства финансов заметили фургон с фальшивыми номерами. Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.
"Некоторое время назад у запасного входа в здание Министерства финансов на Подоле сотрудники министерства обнаружили подозрительный фургон, который регулярно появлялся у здания. Правоохранительные органы были уведомлены об этом. После проверки было установлено, что фургон является клоном и номерные знаки на нем фальшивые", - сообщает Минфин.
Фото: facebook.com/minfin.gov.ua
Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства.
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