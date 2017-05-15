Госдолг Италии вырос до исторического максимума
Размер государственного долга Италии в марте вырос до рекордного показателя, составив €2,26 трлн. Об этом сообщает Прайм, ссылаясь на итальянский центробанк.
Рост суверенной задолженности по сравнению с показателем февраля в абсолютном выражении составил €20,1 млрд.
Прежний исторический максимум был достигнут в июле, когда размер госдолга Италии превысил €2,252 трлн.
По итогам 2016 года госдолг Италии вырос на 2% до €2,217 трлн. В конце 2015 года величина суверенной задолженности составляла €2,172 трлн, или 132,3% от ВВП страны.
Статистика итальянского центробанка также говорит о росте налоговых поступлений в бюджет страны. С января по март их объем составил €92 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7%.
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