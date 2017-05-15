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Украина и Израиль договариваются о зоне свободной торговли

15.05.2017 17:17
До конца года Украина и Израиль могут заключить соглашение о зоне свободной торговли
Владимир Гройсман, Биньямин Нетаньяху (фото - пресс-служба КМУ)

Украина и Израиль работают над созданием зоны свободной торговли (ЗСТ). Соответствующее соглашение может быть подписано до конца года. Об этом рассказали на пресс-конференции премьер-министры двух стран Владимир Гройсман и Биньямин Нетаньяху, сообщает пресс-служба КМУ.

"Рад, что за последние несколько месяцев растет общий товарооборот, ведем совместную работу по созданию зоны свободной торговли между странами", - отметил Гройсман.

Гройсман также призвал израильскую сторону дополнительно рассмотреть возможность либерализации доступа на израильский рынок продукции сельского хозяйства, прежде всего зерновых, молочных, рыбы, мяса, меда, масла, овощей и промышленной продукции.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль заинтересован в создании ЗСТ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Гройсман
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