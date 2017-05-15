Украина и Израиль договариваются о зоне свободной торговли
Украина и Израиль работают над созданием зоны свободной торговли (ЗСТ). Соответствующее соглашение может быть подписано до конца года. Об этом рассказали на пресс-конференции премьер-министры двух стран Владимир Гройсман и Биньямин Нетаньяху, сообщает пресс-служба КМУ.
"Рад, что за последние несколько месяцев растет общий товарооборот, ведем совместную работу по созданию зоны свободной торговли между странами", - отметил Гройсман.
Гройсман также призвал израильскую сторону дополнительно рассмотреть возможность либерализации доступа на израильский рынок продукции сельского хозяйства, прежде всего зерновых, молочных, рыбы, мяса, меда, масла, овощей и промышленной продукции.
Нетаньяху подчеркнул, что Израиль заинтересован в создании ЗСТ.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Украина и Израиль договариваются о зоне свободной торговли 17:17
- Госдолг Италии вырос до исторического максимума 16:45
- Министерство финансов сообщило, что за ним следят 14:39
- S&P: Украина может получить транш от МВФ во второй половине года 13:16
- Кабмин не собирается повышать пенсионный возраст - Кириленко 12:17
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6655
-
5281
-
4148
-
2395
-
2222