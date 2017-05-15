ВВП Украины в первом квартале уменьшился на 0,3%

По сравнению с предыдущим кварталом ВВП Украины в I квартале уменьшился на 0,3%,

Реальный ВВП Украины в январе-марте 2017 года, по оперативным данным, уменьшился на 0,3% (с учетом сезонного фактора) по сравнению с четвертым кварталом 2016 года ВВП. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.



Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



В годовом выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ВВП вырос на 2,4%.



В 2016 году реальный ВВП вырос на 2,3% по сравнению с 2015 годом (в постоянных ценах 2010 года) - до 2,38 трлн грн (в фактических ценах).



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