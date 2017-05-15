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ВВП Украины в первом квартале уменьшился на 0,3%

15.05.2017 18:12
По сравнению с предыдущим кварталом ВВП Украины в I квартале уменьшился на 0,3%,
Фото: пресс-служба НБУ

Реальный ВВП Украины в январе-марте 2017 года, по оперативным данным, уменьшился на 0,3% (с учетом сезонного фактора) по сравнению с четвертым кварталом 2016 года ВВП. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

В годовом выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ВВП вырос на 2,4%.

В 2016 году реальный ВВП вырос на 2,3% по сравнению с 2015 годом (в постоянных ценах 2010 года) - до 2,38 трлн грн (в фактических ценах).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ВВП, Госстат
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