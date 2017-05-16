Черная бухгалтерия. Стоит ли паниковать из-за санкций против 1С

На украинском рынке бухгалтерский софт 1С занимает долю в 70-80% (укр.)

Указ президента "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" викликав бурхливу реакцію суспільства щодо можливості користування програмним забезпеченням 1С. Це зрозуміло - вітчизняний бізнес активно користується 1С для ведення бухгалтерського обліку. За різними даними, частка ринку цього бухгалтерського програмного продукту займає до 70-80 %.

1С використовують через зручність та доступність переважно малі та середні компанії з українським капіталом, тоді як більш великі компанії та компанії з іноземними інвестиціями використовують більш серйозні ERP-системи, на кшталт SAP/R3, Microsoft Dynamics NAV. Базову версію 1С можна придбати за 5-6 тис грн. Ціни на західні аналоги вимірюються тисячами євро. До того ж, вітчизняні бізнесмени на старті своїх проектів часто не надають уваги офіційному статусу походження нематеріального активу і незаконно використовують "ламані" версії програми 1С. Західний софт дійсно є занадто дорогим для малого бізнесу в Украіні.

Але, вважаю, що підстав для хвилювання немає. Нормативний акт стосується тільки декількох юридичних осіб і безпосередньо користування платформою 1С документ не забороняє. Враховуючи, що права користування продуктами 1С на правах франчайзингу належать цілому ряду юридичних осіб в Україні, які відсутні в переліку нормативного акту, то у користуванні платформою для користувачів нічого не змінилося.

Читайте також: Пожарные методы. Чем чревато повышение ставки ЕСВ

Український сегмент ринку 1С обслуговується українськими компаніями, діяльність яких ніхто не забороняв. Крім того, конфігурація програмного забезпечення 1С, на якій працює вітчизняний бізнес, розроблена українськими компаніями, які по франчайзингу мають право користування 1С. Супровід українських клієнтів (технічна підтримка, оновлення, доопрацювання програми, інформаційно-методологічні ресурси тощо) також здійснюється вітчизняними компаніями.

Таким чином, нормативним актом накладено санкції на конкретних юридичних осіб, але це не повинно вплинути на діяльність українського бізнесу, який використовує 1С.

Цілком ймовірно, що права на програмне забезпечення, які на сьогодні належать компаніям під санкціями, в досить короткий проміжок часу переоформлять на нові юридичні особи в Україні. Навряд чи під кожну таку появу нових гравців буде ухвалюватись указ президента.

З іншого боку, для більш радикальних заходів, таких як повна заборона програмного забезпечення 1С для використання в Україні, вітчизняний бізнес не готовий, і ринок на сьогодні не може запропонувати щось наближене за рівнем обслуговування та таку кількість фахівців, які вміють працювати з альтернативним програмним забезпеченням. На це потрібен час. І такий час напевно використають на свою користь і розробники 1С, зокрема, зареєструвавши новий продукт зі схожим інтерфейсом і функціоналом, але під іншою назвою.

Дмитро Сушко, керуючий партнер PSP Audit, аудитор, судовий експерт, к.е.н.