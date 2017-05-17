Банки продали НБУ $50 млн

Средневзвешенный курс по результатам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,4283 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 17 мая, $49,99 млн.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в сумме $66,4 млн по курсу от 26,4189 грн/долл до 26,45 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу от 26,4189 грн/долл до 26,43 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,4283 грн/долл, сообщает НБУ.



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