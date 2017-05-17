Кабмин одобрил проект пенсионной реформы: презентация

Правительство одобрило проект пенсионной реформы. Добавлена презентация

Кабинет министров одобрил законопроект о пенсионной реформе. Об этом сообщил на своей странице в Twitter премьер-министр Владимир Гройсман.



"Буду просить президента как можно скорей назначить Совет реформ, чтобы принять в ВР до каникул. Беру полную ответственность за проект", - написал он.



Реформа с 1 октября охватит 9 млн украинских пенсионеров, уточнил Гройсман на заседании КМУ.



По словам премьера, пенсионная реформа предполагает новый механизм индексации пенсий. Выплаты предлагается повышать каждый год. Также правительство может с декабря повысить социальные стандарты.



"У нас есть дополнительная потребность в Пенсионном фонде на этот год в 11,2 млрд грн на осовременивание пенсий и еще почти миллиард-800 млн для повышения минимальных социальных стандартов", - сказал Гройсман.



Кабмин уже обеспечил необходимые средства в сумме 7,9 млрд грн. Ожидается, что до конца года в бюджет поступят еще 4 млрд на пенсионную реформу. В 2018 году повышение пенсий потребует около 30,7 млрд грн.



Проект пенсионной реформы также предусматривает изменения страхового стажа и сохранение возраста выхода на пенсию, а также возможность компенсации отсутствия страхового стажа.



"Пенсионный возраст остается на уровне 60 лет для людей, которые имеют страховой стаж 25 лет", - сказал Гройсман.



Люди, у которых нет стажа работы, будут иметь возможность выхода на пенсию в 63 года. "Если у людей есть менее 15 лет стажа или 15, то, соответственно, в 65 (лет - ред.). Изменяются только требования к страховому стажу", - подчеркнул он.



Реформа предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа. "Если ты не имеешь нескольких лет до 25 лет страхового стажа и не достиг 60 лет, то ты можешь это компенсировать путем взносов в Пенсионный фонд", - сказал он.



Глава правительства надеется, что пенсионная реформа будет принята Верховной Радой и вступит в силу 1 октября.





Международный валютный фонд (МВФ) ожидал, что Верховная Рада до конца апреля 2017 года примет пенсионную реформу. Директор европейского департамента МВФ Пол Томсен считает, что повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Фонда.



По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, правительство в рамках реформы не планирует поднимать пенсионный возраст.



Ранее Гройсман говорил, что при проведении пенсионной реформы с 1 октября могут быть повышены пенсии.



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