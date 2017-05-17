 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.26  26.52   EUR:  28.80  29.52
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Кабмин повысит пенсии 5,6 млн украинцев

17.05.2017 14:51
Правительство планирует осовременить пенсии 5,6 млн украинцев и повысить размер минимальной пенсии до 1373 грн
Фото: Getty Images

В рамках пенсионной реформы Кабинет министров с 1 октября повысит пенсии 5,6 млн украинцев. Об этом говорится в проекте реформы, представленной сегодня, 17 мая, в правительстве.

Согласно ему, 1,3 млн граждан получат ежемесячное повышение пенсий на 200 грн. Для 1,2 млн повышение составит от 200 до 500 грн. 2 млн украинцев получат повышение в сумме 500-1000 грн, а еще более 1,1 млн - в сумме более 1 тыс. грн.

Правительство также планирует с 1 октября пересмотреть размер минимальной пенсии - она должна вырасти до 1373 грн.

"Таким образом, рост выплат в этому году коснется почти 9 млн из 11,9 млн пенсионеров", - сообщает правительство.

Читайте также - Кабмин одобрил проект пенсионной реформы: презентация

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров