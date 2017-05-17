Кабмин повысит пенсии 5,6 млн украинцев
В рамках пенсионной реформы Кабинет министров с 1 октября повысит пенсии 5,6 млн украинцев. Об этом говорится в проекте реформы, представленной сегодня, 17 мая, в правительстве.
Согласно ему, 1,3 млн граждан получат ежемесячное повышение пенсий на 200 грн. Для 1,2 млн повышение составит от 200 до 500 грн. 2 млн украинцев получат повышение в сумме 500-1000 грн, а еще более 1,1 млн - в сумме более 1 тыс. грн.
Правительство также планирует с 1 октября пересмотреть размер минимальной пенсии - она должна вырасти до 1373 грн.
"Таким образом, рост выплат в этому году коснется почти 9 млн из 11,9 млн пенсионеров", - сообщает правительство.
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