Кабмин повысит пенсии 5,6 млн украинцев

Правительство планирует осовременить пенсии 5,6 млн украинцев и повысить размер минимальной пенсии до 1373 грн

В рамках пенсионной реформы Кабинет министров с 1 октября повысит пенсии 5,6 млн украинцев. Об этом говорится в проекте реформы, представленной сегодня, 17 мая, в правительстве.



Согласно ему, 1,3 млн граждан получат ежемесячное повышение пенсий на 200 грн. Для 1,2 млн повышение составит от 200 до 500 грн. 2 млн украинцев получат повышение в сумме 500-1000 грн, а еще более 1,1 млн - в сумме более 1 тыс. грн.



Правительство также планирует с 1 октября пересмотреть размер минимальной пенсии - она должна вырасти до 1373 грн.



"Таким образом, рост выплат в этому году коснется почти 9 млн из 11,9 млн пенсионеров", - сообщает правительство.



Читайте также - Кабмин одобрил проект пенсионной реформы: презентация



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.