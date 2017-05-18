МВФ: Пятый транш будет доступен при условии продолжения реформ

Представители МВФ, Европарламента и Министерства финансов обсудили ход реформ в Украине

Пятый транш по программе Международного валютного фонда (МВФ) станет доступным для Украины при условии продолжения структурных реформ в соответствии с меморандумом о сотрудничестве. Об этом рассказалипредставители МВФ на встрече с министром финансов Украины Александром Данилюком и представителями Европарламента, сообщает пресс-служба Минфина.



На встрече обсуждались вопросы дальнейшей имплементации программы МВФ и результаты, уже достигнутые Украиной на пути реформирования государственного, банковского, финансового и других секторов экономики.



Александр Данилюк заверил, что Украина будет и впредь придерживаться взятых на себя обязательств.



В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



Вчера, 17 мая, стало известно, что Кабинет министров одобрил законопроект о пенсионной реформе.



Читайте также - Кабмин одобрил проект пенсионной реформы: презентация

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.