Россия полностью истратит Резервный фонд в этом году - Силуанов
Резервный фонд РФ в 2017 году будет истрачен полностью. Как заявил министр финансов страны-агрессора Антон Силуанов, после этого начнет использоваться Фонд национального благосостояния (ФНБ), пишет Прайм.
По его словам, восстановление средств Резервного фонда будет происходить в 2018 году.
Силуанов добавил, что в следующем году в резервный фонд будет направлена сумма нефтегазовых доходов 2017 года в размере 623 млрд рублей (около 11 млрд по текущему курсу центробанка РФ).
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