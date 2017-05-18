Россия полностью истратит Резервный фонд в этом году - Силуанов

Один из резервных фондов РФ будет истрачен в этом году, страна-агрессор начнет расходовать второй - Фонд национального благосостояния

Антон Силуанов (фото - EPA)

Резервный фонд РФ в 2017 году будет истрачен полностью. Как заявил министр финансов страны-агрессора Антон Силуанов, после этого начнет использоваться Фонд национального благосостояния (ФНБ), пишет Прайм.



По его словам, восстановление средств Резервного фонда будет происходить в 2018 году.



Силуанов добавил, что в следующем году в резервный фонд будет направлена сумма нефтегазовых доходов 2017 года в размере 623 млрд рублей (около 11 млрд по текущему курсу центробанка РФ).



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Информационное агентство

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