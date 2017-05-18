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Россия полностью истратит Резервный фонд в этом году - Силуанов

18.05.2017 15:38
Один из резервных фондов РФ будет истрачен в этом году, страна-агрессор начнет расходовать второй - Фонд национального благосостояния
Антон Силуанов (фото - EPA)

Резервный фонд РФ в 2017 году будет истрачен полностью. Как заявил министр финансов страны-агрессора Антон Силуанов, после этого начнет использоваться Фонд национального благосостояния (ФНБ), пишет Прайм.

По его словам, восстановление средств Резервного фонда будет происходить в 2018 году.

Силуанов добавил, что в следующем году в резервный фонд будет направлена сумма нефтегазовых доходов 2017 года в размере 623 млрд рублей (около 11 млрд по текущему курсу центробанка РФ).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация, Экономика
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