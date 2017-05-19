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Парламент Греции одобрил новые меры экономии

19.05.2017 11:19
Новая программа экономии Греции предусматривает сокращение зарплат и пенсий, уменьшение социальных пособий и повышение налогов
Фото: EPA

Парламент Греции утвердил новые меры жесткой экономии. Как сообщает BBC, новая программа предусматривает сокращение зарплат и пенсий, уменьшение социальных пособий и повышение налогов.

Программу поддержали 153 депутата коалиции Алексиса Ципраса, а также 128 оппозиционных депутатов.

Введение новых мер экономии необходимо для завершения второй оценки выполнения соглашения между Грецией и кредиторами, что, в свою очередь, открывает путь к новым траншам финансовой помощи.

Программа также ускорит переговоры о смягчении условий погашения долга страны. Этот вопрос, как ожидается, будет обсуждаться на собрании министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) 22 мая.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кризис в Греции, Экономика, ЕС
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