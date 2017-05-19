Парламент Греции одобрил новые меры экономии

Новая программа экономии Греции предусматривает сокращение зарплат и пенсий, уменьшение социальных пособий и повышение налогов

Парламент Греции утвердил новые меры жесткой экономии. Как сообщает BBC, новая программа предусматривает сокращение зарплат и пенсий, уменьшение социальных пособий и повышение налогов.



Программу поддержали 153 депутата коалиции Алексиса Ципраса, а также 128 оппозиционных депутатов.



Введение новых мер экономии необходимо для завершения второй оценки выполнения соглашения между Грецией и кредиторами, что, в свою очередь, открывает путь к новым траншам финансовой помощи.



Программа также ускорит переговоры о смягчении условий погашения долга страны. Этот вопрос, как ожидается, будет обсуждаться на собрании министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) 22 мая.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.