Гройсман рассказал, на что можно потратить "деньги Януковича"
Кабинет министров Украины считает целесообразным направить свыше $1 млрд средств, добытых преступным путем бывшими высокопоставленными должностными лицами и конфискованных в пользу государства, на укрепление обороноспособности и инфраструктуры. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.
"Как мы знаем, распределение этих средств будет происходить по решению Верховной Рады по предложению правительства. Мы хотим провести консультации с коалицией для того, чтобы определить с ней, с президентом страны, в каких направлениях эти средства мы можем предлагать к использованию. Мое убеждение - это вопросы обороны, инфраструктура - образовательная, медицинская, это может быть усиление строительства дорог или других объектов инфраструктуры", - заявил он.
Глава правительства отметил, что это будет способствовать как развитию обороноспособности, инфраструктуры, так и развитию национальной экономики и экономического роста.
Напомним, 3 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил, что конфискованные у окружения Януковича средства в размере $1,1 млрд зачислены на счета Госказначейства.
По данным Минфина, в госбюджете на 2017 год поступления от спецконфискации предусмотрены в размере 11,5 млрд грн. Эти средства будут направлены на оборону и безопасность, поддержку агропроизводителей, социально-экономическое развитие регионов, Фонд регионального развития.
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