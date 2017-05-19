Банки продали НБУ почти $31 млн
Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 19 мая, $30,6 млн.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в сумме $38,1 млн по курсу от 26,365 грн/долл до 26,395 грн/долл.
Регулятор покупал валюту по курсу от 26,365 грн/долл до 26,38 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,3787 грн/долл, сообщает НБУ.
На аукционе 17 мая регулятор купил у банков $50 млн.
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