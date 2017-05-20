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Standard & Poor's подтвердил рейтинг Киева

20.05.2017 12:45
Рейтинг Киева по версии S&P подтвержден на уровне B- со "стабильным" прогнозом
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне B- со "стабильным" прогнозом.

Аналитики S&P отмечают, что после реструктуризации у Киева нет коммерческих долгов. Теперь долг столицы состоит из межправительственных обязательств перед центральным правительством.

Денежные резервы города останутся высокими, прогнозирует Standard & Poor's.

Ранее S&P подтвердил долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B-/B. Прогноз по долгосрочным рейтингам по обязательствам в иностранной и национальной валюте - "стабильный".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Киев, Рейтинг, Standard & Poor's
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