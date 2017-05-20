Standard & Poor's подтвердил рейтинг Киева
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне B- со "стабильным" прогнозом.
Аналитики S&P отмечают, что после реструктуризации у Киева нет коммерческих долгов. Теперь долг столицы состоит из межправительственных обязательств перед центральным правительством.
Денежные резервы города останутся высокими, прогнозирует Standard & Poor's.
Ранее S&P подтвердил долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B-/B. Прогноз по долгосрочным рейтингам по обязательствам в иностранной и национальной валюте - "стабильный".
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