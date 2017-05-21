Транстихоокеанское партнерство может сложиться без США

Государства-участники Транстихоореанского пантнерства обсуждают создание этой зоны свободной торговли без США

Страны-участницы Транстихоокеанского партнерства договорились продолжать работу над заключением соглашения без США. Об этом пишет Reuters.



Издание уточняет, что накануне участники провели встречу на высшем уровне во Вьетнаме.



"Мы сфокусировались на том, как можно продвинуться в составе 11 государств", - сообщил по итогам встречи министр торговли Новой Зеландии Тодд Макклей. Он добавил, что следующий этап работы над созданием этой масштабнейшей зоны свободной торговли приходится на ноябрь текущего года.



Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Тиранстихоокеанского партнерства в конце января этого года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.