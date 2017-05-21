Транстихоокеанское партнерство может сложиться без США
Страны-участницы Транстихоокеанского партнерства договорились продолжать работу над заключением соглашения без США. Об этом пишет Reuters.
Издание уточняет, что накануне участники провели встречу на высшем уровне во Вьетнаме.
"Мы сфокусировались на том, как можно продвинуться в составе 11 государств", - сообщил по итогам встречи министр торговли Новой Зеландии Тодд Макклей. Он добавил, что следующий этап работы над созданием этой масштабнейшей зоны свободной торговли приходится на ноябрь текущего года.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Тиранстихоокеанского партнерства в конце января этого года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
11654
-
9739
-
3583
-
3228
-
3173
- Россия слишком бедна, чтобы называться сверхдержавой - Могерини вчера 13:54
- Транстихоокеанское партнерство может сложиться без США вчера 12:55
- Standard & Poor's подтвердил рейтинг Киева 20.05.17 12:45
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,35/26,37 19.05.17 17:39
- Сбербанк ждет разрешения НБУ на продажу украинской "дочки" - Греф 19.05.17 17:09