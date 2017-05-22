Пенсии будут выплачивать по месту фактического проживания

Выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться по фактическому месту проживания, постановил Кабмин

Выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться по указанному в заявлении месту фактического проживания получателя в пределах Украины. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров N334 от 17 мая.



Таким образом, положение о выплате пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках приведено в соответствие с нормами закона N1774-VII от 6 декабря прошлого года.



Этот закон расширил полномочия Министерства финансов Украины относительно доступа к сведениям о физических лиц при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части мониторинга достоверности информации, представленной физическими лицами для начисления и своевременного и в полном объеме получения социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий и т.п.



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