 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.19  26.43   EUR:  28.97  29.63
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Пенсии будут выплачивать по месту фактического проживания

22.05.2017 14:14
Выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться по фактическому месту проживания, постановил Кабмин
Фото: пресс-служба НБУ

Выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться по указанному в заявлении месту фактического проживания получателя в пределах Украины. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров N334 от 17 мая.

Таким образом, положение о выплате пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках приведено в соответствие с нормами закона N1774-VII от 6 декабря прошлого года.

Этот закон расширил полномочия Министерства финансов Украины относительно доступа к сведениям о физических лиц при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части мониторинга достоверности информации, представленной физическими лицами для начисления и своевременного и в полном объеме получения социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий и т.п.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, КМУ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров