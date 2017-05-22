Пенсии будут выплачивать по месту фактического проживания
Выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться по указанному в заявлении месту фактического проживания получателя в пределах Украины. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров N334 от 17 мая.
Таким образом, положение о выплате пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках приведено в соответствие с нормами закона N1774-VII от 6 декабря прошлого года.
Этот закон расширил полномочия Министерства финансов Украины относительно доступа к сведениям о физических лиц при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части мониторинга достоверности информации, представленной физическими лицами для начисления и своевременного и в полном объеме получения социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий и т.п.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
31454
-
13030
-
10160
-
4169
-
3559
- Российские хакеры планировали атаки на европейские банки - СМИ 17:51
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,31/26,335 17:14
- Остаток средств местных бюджетов вырос до 47,4 млрд грн 17:00
- Процентные ставки по депозитам в украинских банках снизились 17:00
- НБУ в ближайшее время примет решение о покупке Сбербанка 16:00