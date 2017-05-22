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Остаток средств местных бюджетов вырос до 47,4 млрд грн

22.05.2017 17:00
Остатки средств общего фонда всех местных бюджетов Украины по состоянию на 1 мая составили 47,4 млрд грн
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба КМУ)

Остатки средств общего фонда всех местных бюджетов Украины по состоянию на 1 мая составили 47,4 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"В преддверии лета хочу попросить органы местного самоуправления активнее использовать возможности, которые предоставляет децентрализация. Последние данные свидетельствуют: остатки средств общего фонда всех местных бюджетов Украины на 1 мая 2017 года составили 47,4 млрд грн", - написал он.

Премьер отметил, что за апрель они выросли на 4%. По состоянию на 1 мая на казначейском счету у местных органов власти находилось 38,3 млрд грн, еще 8,1 млрд грн - на депозитных счетах в банках.

С начала текущего года остаток средств увеличился на 13,8 млрд грн или в 1,4 раза.

Остаток средств у объединенных территориальных общин составил 2,1 млрд грн - на 1 млрд грн больше, чем на начало года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госбюджет, Гройсман
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