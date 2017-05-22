Остаток средств местных бюджетов вырос до 47,4 млрд грн

Остатки средств общего фонда всех местных бюджетов Украины по состоянию на 1 мая составили 47,4 млрд грн

Остатки средств общего фонда всех местных бюджетов Украины по состоянию на 1 мая составили 47,4 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.



"В преддверии лета хочу попросить органы местного самоуправления активнее использовать возможности, которые предоставляет децентрализация. Последние данные свидетельствуют: остатки средств общего фонда всех местных бюджетов Украины на 1 мая 2017 года составили 47,4 млрд грн", - написал он.



Премьер отметил, что за апрель они выросли на 4%. По состоянию на 1 мая на казначейском счету у местных органов власти находилось 38,3 млрд грн, еще 8,1 млрд грн - на депозитных счетах в банках.



С начала текущего года остаток средств увеличился на 13,8 млрд грн или в 1,4 раза.



Остаток средств у объединенных территориальных общин составил 2,1 млрд грн - на 1 млрд грн больше, чем на начало года.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.