Кризис умер. Но рост еще не здравствует
За последние несколько лет при характеристике состояния украинской экономики мы привыкли употреблять слово "кризис". Пора отвыкать. Кризисы приходят очень громко и неприятно, но уходят постепенно и незаметно.
Экономический рост в Украине продолжается уже больше года. На днях Государственная служба статистики опубликовала оперативную оценку увеличения реального ВВП в І квартале 2017 года на 2,4% год-к-году. Напомню, по итогам 2016 года рост украинской экономики был практически таким же (2,3%). Помимо ВВП можно привести массу иных примеров восстановления экономической активности: рост в строительстве и розничных продажах, увеличение инвестиционных расходов, наращивание депозитов в банковской системе. Все это происходит уже больше года.
ВВП Украины в 2013-2017 годах, % реального изменения год-к-году
Источник: Госстат
В преодолении кризиса было две четких поворотных точки. Первая приходится на ІІ квартал 2015 года, когда экономика достигла нижней точки падения и перестала сокращаться. Хотя по итогам 2015 года реальный ВВП Украины и упал на 9,8%, второе полугодие того тяжелого года стало уже началом выхода из рецессии. А через год, весной 2016-го, появился долгожданный экономический рост, который постепенно набирал обороты в течение года.
Но есть и менее приятные новости. Импульс восстановления экономики затухает. Экономический рост замедлится в течение следующих месяцев. Согласно нашему прогнозу, рост реального ВВП в 2017 году составит 2%, хотя еще в начале года были надежды, что он может достичь 3%.
Ситуация, как с космической ракетой, которая отработала первую ступень двигателей, чтобы оторваться от земли, но не может запустить вторую, чтобы перейти на желаемую орбиту. Очевидно, что при росте мировой экономики на 3,5% (а развивающихся стран на 4,5%) нынешняя динамика украинской экономики - это не та траектория, при которой мы могли бы говорить о восстановлении утраченных позиций Украине на карте мира. Мы не только не догоняем окружающий мир, но и продолжаем все больше от него отставать.
Где же эта вторая ступень роста? В начале года большие надежды связывались с восстановительным ростом промышленного производства как естественным "ускорителем" на какое-то время. К сожалению, события февраля-марта в Донбассе с вынужденной остановкой ряда крупных предприятий перечеркнули их.
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Пока не решен вопрос высокой долговой нагрузки и эффективности расходов государственного сектора, увеличение государственных инвестиций не является ответственным решением проблем Украины, хотя такое решение и может оказаться привлекательным на первый взгляд.
Есть только два стратегически верных источника ускорения роста украинской экономики: расширение ассортимента/географии экспорта и привлечение иностранных инвестиций. Это и должно быть приоритетом экономической политики Украины вместе с обеспечением условий для макрофинансовой стабильности в рамках программы с МВФ.
Алексей Блинов, главный экономист Альфа-Банка Украина
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