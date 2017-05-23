НБУ разработал порядок проверок инкассаторов

Нацбанк намерен установить единые требования к выездным проверкам инкассаторов

Национальный банк Украины (НБУ) предложил для общественного обсуждения проект постановления "Об утверждении положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации", сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ предлагает установить единые требования по организации и порядку проведения выездных проверок юрлиц, которые получили соответствующую лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации; определение обязанностей и прав руководителя и членов инспекционной группы.

Документ также предусматривает установление порядка предотвращения и урегулирования реального или потенциального конфликта интересов, который может возникнуть во время проверки юрлица.

Кроме того предлагается установить требования по оформлению и ознакомлению с материалами проверки, возможность применения юрлицами мер по устранению недостатков и реализации предложений, предоставленных инспекционной группой.