Выделение нового кредита Греции откладывается
Еврогруппа (совет министров финансов стран еврозоны) на заседании вчера, 22 мая, не пришла к решению, которое позволяет выделить Греции новый транш кредита. Как сообщает Reuters, сохраняется шанс принять такое решение в ближайшие недели.
Сейчас страну кредитует только Европейский механизм стабильности. Международный валютный фонд (МВФ), который ранее входил в Тройку кредиторов, отмечает, что для возобновления кредитования нужна уверенность в устойчивости долга.
Некоторые источники сообщают, что очередной кредит (уже при участии МВФ) могуть выделить Греции в июне.
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