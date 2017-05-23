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Выделение нового кредита Греции откладывается

23.05.2017 12:30
Вчера Еврогруппа не пришла к согласию по вопросу нового кредита для Греции
Фото: EPA

Еврогруппа (совет министров финансов стран еврозоны) на заседании вчера, 22 мая, не пришла к решению, которое позволяет выделить Греции новый транш кредита. Как сообщает Reuters, сохраняется шанс принять такое решение в ближайшие недели.

Сейчас страну кредитует только Европейский механизм стабильности. Международный валютный фонд (МВФ), который ранее входил в Тройку кредиторов, отмечает, что для возобновления кредитования нужна уверенность в устойчивости долга.

Некоторые источники сообщают, что очередной кредит (уже при участии МВФ) могуть выделить Греции в июне.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кризис в Греции, Экономика, ЕС
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