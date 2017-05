Кипрские офшоры обжаловали спецконфискацию "денег Януковича"

Юристы считают, что при рассмотрении дела и вынесении решения было допущено несколько существенных нарушений законодательства

Кипрские компании, которым принадлежали облигации внутреннего государственного займа Украины, считают незаконным решение Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года о применении специальной конфискации к их имуществу и подали апелляцию на это решение. Об этом говорится в открытом письме компаний, подписанном адвокатами Дмитрием Щербиной и Максимом Коваленко.

Спецконфискация применена к компаниям-резидентам Кипра Akemi management ltd, Aldoza investments ltd, Erosaria ltd, Opalcore ltd, Foxtron networks ltd, Loricom holding group ltd, Wonderbliss ltd.

Юристы считают, что при рассмотрении дела и вынесении решения было допущено несколько существенных нарушений законодательства. В частности, судебное разбирательство состоялось тайно, без вызова иностранных инвесторов, к имуществу которых была применена спецконфискация, хотя согласно законодательству третьи лица, в отношении имущества которых применяется специальная конфискация, имеют те же права, что и обвиняемые.

"Наши клиенты считают, и мы с ними согласны в том, что в действиях всех причастных к принятию и исполнения приговора есть состав преступления. Поэтому мы уже обратились в НАБУ с соответствующими заявлениями о совершении уголовных преступлений должностными лицами Ощадбанка, которые по официальному сообщению генерального прокурора Украины уже исполнили решение, которого нет в Едином реестре судебных решений, и прокурором, который обеспечил его исполнение, склонив к заключению соглашения о "международной преступной схеме" господина Кашкина", - сказано в письме.

Напомним, 28 апреля 2017 года стало известно, что Краматорский городской суд Донецкой области вынес приговор, на основании которого в госбюджет конфисковано $1,5 млрд, арестованных на счетах окружения Януковича. В СНБО сообщили, что средства уже поступают в госбюджет.