 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.11  26.37   EUR:  29.08  29.72
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Кипрские офшоры обжаловали спецконфискацию "денег Януковича"

23.05.2017 19:30
Юристы считают, что при рассмотрении дела и вынесении решения было допущено несколько существенных нарушений законодательства
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Кипрские компании, которым принадлежали облигации внутреннего государственного займа Украины, считают незаконным решение Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года о применении специальной конфискации к их имуществу и подали апелляцию на это решение. Об этом говорится в открытом письме компаний, подписанном адвокатами Дмитрием Щербиной и Максимом Коваленко.

Спецконфискация применена к компаниям-резидентам Кипра Akemi management ltd, Aldoza investments ltd, Erosaria ltd, Opalcore ltd, Foxtron networks ltd, Loricom holding group ltd, Wonderbliss ltd.

Юристы считают, что при рассмотрении дела и вынесении решения было допущено несколько существенных нарушений законодательства. В частности, судебное разбирательство состоялось тайно, без вызова иностранных инвесторов, к имуществу которых была применена спецконфискация, хотя согласно законодательству третьи лица, в отношении имущества которых применяется специальная конфискация, имеют те же права, что и обвиняемые.

"Наши клиенты считают, и мы с ними согласны в том, что в действиях всех причастных к принятию и исполнения приговора есть состав преступления. Поэтому мы уже обратились в НАБУ с соответствующими заявлениями о совершении уголовных преступлений должностными лицами Ощадбанка, которые по официальному сообщению генерального прокурора Украины уже исполнили решение, которого нет в Едином реестре судебных решений, и прокурором, который обеспечил его исполнение, склонив к заключению соглашения о "международной преступной схеме" господина Кашкина", - сказано в письме.

Напомним, 28 апреля 2017 года стало известно, что Краматорский городской суд Донецкой области вынес приговор, на основании которого в госбюджет конфисковано $1,5 млрд, арестованных на счетах окружения Януковича. В СНБО сообщили, что средства уже поступают в госбюджет.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Янукович Виктор, офшор, суд, спецконфискация
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров