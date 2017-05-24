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Moody's понизило рейтинг Китая впервые с 1989 года

24.05.2017 09:20
Агентство Moody's снизило рейтинг Китая из-за риска роста госдолга

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг Китая в национальной и иностранной валютах с Аа3 до A1, прогноз по суверенному рейтингу изменен с негативного на стабильный. Об этом сказано в сообщении агентства.

Рейтинг Китая понижен впервые с 1989 года, отмечает Bloomberg.

"Стабильный прогноз отражает нашу оценку того, что на уровне рейтинга А1 риски сбалансированы. Эрозия в кредитном профиле Китая будет постепенной и, как мы ожидаем, в конечном итоге будет сдерживаться по мере углубления реформ", - сказано в сообщении.

Moody's также сообщает, что хоть и продолжающийся прогресс в реформировании со временем может изменить экономику и финансовую систему, это вряд ли помешает дальнейшему существенному росту задолженности.

Аналитики агентства считают, что уровень госдолга достигнет 40% ВВП к 2018 году и приблизится к 45% к концу десятилетия.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Китай, Moody's
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