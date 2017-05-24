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Порошенко поручил открыть базы данных таможенных деклараций

24.05.2017 19:31
В пунктах пропуска на госгранице не должно быть никаких проверяющих служб, кроме пограничников и таможенников – президент
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины

В пунктах пропуска на государственной границе не должно быть никаких контролирующих или проверяющих служб, кроме пограничников и таможенников, которым соответствующие ведомства должны делегировать эти полномочия. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совещании по подготовке пограничных пунктов к безвизовому режиму между Украиной и Евросоюзом, сообщает Укринформ.

"Хотел бы подчеркнуть, что абсолютно неприемлемо, когда у нас остается советская практика, когда девять ведомств имеют право и возможности проверять и контролировать на таможенной территории - фитосанитары, ветеринары... Моя позиция: срочно подготовить, если надо, законодательное урегулирования: кроме пограничников и таможенников, никому там нечего делать - ни на бизнес давить, ни проверять, ни контролировать ", - сказал Порошенко.

Он добавил, что соответствующие контролирующие службы должны давать поручения таможне, пограничникам или Службе безопасности Украины - это международная европейская практика.

"Требую включить в указ шаги, которые позволят нам это решить. Меньше будем тратить времени, меньше будут залеплять видокамеры, разрушать сканеры, портить веса и другие вещи, для того чтобы обеспечить контрабанду", - сказал Порошенко.

Он также поручил Министерству финансов и Государственной фискальной службе открыть доступ к базам данных таможенных деклараций. По словам главы государства, в таком допуске к базам данных таможенных деклараций были крайне не заинтересованы таможенники и контрабандисты.

Напомним, ранее советники министра финансов Яна Бугримова и Юрий Драганчук в интервью LIGA.net рассказали о том, что манипуляции с таможенной стоимостью являются наиболее распространенной коррупционной схемой на таможне.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Петр Порошенко, таможня
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