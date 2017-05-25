Взлет отменяется. Почему производство в Украине снова падает

Падение промпроизводства в апреле ускорилось

Производство в Украине снова сокращается. За первых четыре месяца индекс промпроизводства, по данным Госстата, упал уже на 2%. А в апреле падение резко ускорилось - минус 6,1% после мартовских -2,7% в годовом измерении. ЛІГА.net разобралась в причинах рецессии и возможных последствиях спада в производстве.

Эхо Донбасса

В 2016 года впервые за 4 года индекс промпроизводства вырос на 2,4% после четырехлетнего спада. Рост продолжился и в январе 2017-го - сразу на 5,6%. Позитивный тренд оборвало обострение ситуации в Донбассе - приостановка торговли с оккупированными территориями и последующее снижение прироста заказов. Главный удар пришелся на добывающую промышленность.

"Падение промпроизводства отражает высокую чувствительность промышленности в краткосрочном периоде к решению о блокировании грузовых перевозок на Востоке страны. В апреле углубилось падение в энергетическом секторе и в горно-металлургическом комплексе. Сезонно скорректированное падение составило: в апреле к марту - 1,7%, в апреле к апрелю 2016 года - 4,6%", - сообщили в Минэкономразвития.

Сокращение производства в металлургии - следствие остановки Алчевского и Енакиивского меткомбинатов, Донецкстали, а также захвата боевиками угольных предприятий ДТЭК на временно неконтролируемой территории. Добыча угля в апреле упала на 15,9%, руды - на 10,6%, кокса на 21%. По данным МЭРТ, из-за событий в Донбассе в стране снова образовался дефицит энергоресурсов.

Прирост заказов в промышленности (все; внутренние; внешние)





Данные: ICU

Эффект от запрета торговли с неподконтрольными территориями и потери ряда предприятий, как полагают в Нацбанке, будет растянутым во времени. "Влияние этих событий на показатели деятельности ГМК, транспорта и смежных видов деятельности наиболее существенно проявится именно во 2 квартале 2017-го из-за исчерпания запасов сырья. Переориентация на альтернативные источники требует определенного времени", - сообщили ЛІГА.net в НБУ.

Все как один

Прекращение торговли с Донбассом - не единственная причина разочаровывающих результатов промышленности. "Существенно ухудшилась ситуация в других регионах Украины: если в марте 13 регионов сообщали о росте промышленности, то в апреле их количество снизилось до 6", - отмечает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Падение промроизводства ускорилось из-за падения цен на экспортируемое Украиной сырье. По данным МВФ, цены на железную руду в упали на 19,2% в апреле (месяц к месяцу). Это усугубило положение дел в украинской металлургии. Эксперты говорят, что обвал цен был хоть и ожидаем, но произошел раньше прогнозируемого.

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"На этом фоне наш предыдущий прогноз промышленного роста на 1,4% в годовом измерении может быть чрезмерно оптимистичным. Чтобы достичь такого уровня роста, необходим средний рост промышленности на уровне 4% во второй половине 2017, что кажется невозможным из-за падения цен. Если тенденция продолжится, нулевой рост это то, что ждет промышленность в этом году", - считает Паращий.

В плохих показателях промышленности также отражен календарный эффект. "В апреле 2017 было на два рабочих дня меньше, чем в апреле прошлого года. Кстати, государственная служба статистики отражает поправку на календарный эффект: с его учетом сокращение производства в апреле составило 4,6%", - поясняет Алексей Блинов, главный экономист Альфа-Банка Украины.

Что дальше

Нацбанк не видит катастрофы в спаде промышленности и пересматривать свои прогнозы не намерен. "Текущие показатели промышленного производства соответствуют прогнозу роста реального ВВП, обнародованного НБУ в инфляционном отчете (за апрель 2017 года), который предусматривает замедление экономического роста до 1,9% в 2017 года", - заявили в НБУ.

Эксперты лишь отчасти разделяют позицию НБУ. "Несмотря на ожидания спада промышленного производства, мы сохраняем прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2%, прежде всего благодаря восстановлению внутреннего спроса", - заявил Алексей Блинов, главный экономист Альфа-Банка Украины. Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен не столь оптимистичен: "Мы на этот год прогнозируем прирост ВВП в 1,2%, учитывая 4 месяца текущего года. Ранее мы прогнозировали +2,3% по итогам года".

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Вернуть промышленность к росту в краткосрочной перспективе может только восстановление работы угольных и металлургических предприятий на оккупированных территориях, полагают аналитики. Но это маловероятный сценарий. Спад в промышленности отразится как на показателях ВВП, так и на курсе гривни.

"Ситуация для металлургов ухудшилась, вполне возможно, что к августу-сентябрю будет очередное сезонное обострение на валютном рынке, усиленное этими факторами", - говорит член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. Опрошенные ЛІГА.net эксперты считают, что к концу года гривня может ослабнуть до 28-29 UAH/USD.

Иван Пальчевский