НБУ снизил учетную ставку до 12,5% годовых
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 13% до 12,5% годовых. Об этом регулятор сообщил сегодня, 25 мая.
В НБУ отметили, что смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста.
В этом году Нацбанк может продолжить смягчение монетарной политики, однако лишь при условии устойчивого снижения рисков.
Учетная ставка - один из монетарных инструментов, с помощью которого регулятор устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных средств на соответствующий период. Это основная процентная ставка, которая зависит от процессов, происходящих в макроэкономической, бюджетной сферах и на денежно-кредитном рынке.
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