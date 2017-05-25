НБУ снизил учетную ставку до 12,5% годовых

В Нацбанке не исключают дальнейшего смягчения монетарной политики в этом году

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 13% до 12,5% годовых. Об этом регулятор сообщил сегодня, 25 мая.



В НБУ отметили, что смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста.



В этом году Нацбанк может продолжить смягчение монетарной политики, однако лишь при условии устойчивого снижения рисков.

Учетная ставка - один из монетарных инструментов, с помощью которого регулятор устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных средств на соответствующий период. Это основная процентная ставка, которая зависит от процессов, происходящих в макроэкономической, бюджетной сферах и на денежно-кредитном рынке.



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