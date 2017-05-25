НБУ прогнозирует замедление инфляции
Уровень инфляции до конца 2017 года года может замедлиться до 9,1%. Такой прогноз дал Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 25 мая.
"Уровень инфляции в апреле оказался несколько ниже траектории прогноза НБУ, опубликованного в инфляционном отчете (апрель 2017), предусматривающий замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года", - сообщает НБУ.
В апреле 2017 потребительская инфляция ожидаемо замедлилась до 12,2% в годовом измерении. Это произошло прежде всего из-за исчерпания влияния эффекта статистической базы, в частности существенного роста тарифов на газ в апреле. В то же время базовая инфляция в апреле осталась неизменной на уровне 6,3%, отмечает НБУ.
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