НБУ прогнозирует замедление инфляции

Уровень инфляции до конца 2017 года года может замедлиться до 9,1%, говорят в Нацбанке

Фото: пресс-служба НБУ

Уровень инфляции до конца 2017 года года может замедлиться до 9,1%. Такой прогноз дал Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 25 мая.



"Уровень инфляции в апреле оказался несколько ниже траектории прогноза НБУ, опубликованного в инфляционном отчете (апрель 2017), предусматривающий замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года", - сообщает НБУ.



В апреле 2017 потребительская инфляция ожидаемо замедлилась до 12,2% в годовом измерении. Это произошло прежде всего из-за исчерпания влияния эффекта статистической базы, в частности существенного роста тарифов на газ в апреле. В то же время базовая инфляция в апреле осталась неизменной на уровне 6,3%, отмечает НБУ.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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