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НБУ прогнозирует замедление инфляции

25.05.2017 14:33
Уровень инфляции до конца 2017 года года может замедлиться до 9,1%, говорят в Нацбанке
Фото: пресс-служба НБУ

Уровень инфляции до конца 2017 года года может замедлиться до 9,1%. Такой прогноз дал Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 25 мая.

"Уровень инфляции в апреле оказался несколько ниже траектории прогноза НБУ, опубликованного в инфляционном отчете (апрель 2017), предусматривающий замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года", - сообщает НБУ.

В апреле 2017 потребительская инфляция ожидаемо замедлилась до 12,2% в годовом измерении. Это произошло прежде всего из-за исчерпания влияния эффекта статистической базы, в частности существенного роста тарифов на газ в апреле. В то же время базовая инфляция в апреле осталась неизменной на уровне 6,3%, отмечает НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Инфляция
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