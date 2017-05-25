НБУ: Экономика Украины выросла на 2,4% в первом квартале

В годовом выражении ВВП Украины в первом квартале вырос на 2,4%, сообщает Нацбанк

ВВП Украины в первом квартале вырос на 2,4% в годовом выражении (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ) сегодня, 25 мая.



Регулятор отмечает, что показатели экономического роста близки к его прогнозам.



Более медленный рост по сравнению к концом прошлого года объясняется прекращением перемещения грузов через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях и увеличением количества промышленных предприятий на неподконтрольных Украине территориях.



Вместе с тем в НБУ ожидают, что блокада не будет иметь существенного влияния на уровень инфляции.



Нацбанк сообщил также, что инфляция может сократиться до 9,1% к концу года.



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