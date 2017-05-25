Решение МВФ по траншу ожидается на следующей неделе - НБУ

Заседание Совета директоров МВФ и решение по траншу ожидается на следующей неделе, после завершения работы миссии Фонда в Украине

Заседание Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) и решение об очередном транше для Украины ожидается на следующей неделе, после завершения работы миссии Фонда в Украине. Об этом сообщил и.о. председателя Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий сегодня, 25 мая.



Он добавил, что миссия МВФ обсуждает вопрос пенсионной и земельной реформы и стратегию развития государственных банков.



Миссия МВФ завершает работу в Украине на этой неделе.



Неделю назад Смолий говорил, что Украина получит пятый транш кредита МВФ в рамках программы сотрудничества.

До этого в Минфине заявляли, что заседание совета директоров МВФ по украинскому вопросу, на котором может быть принято решение о предоставлении нашей стране транша на $1,7 млрд, состоится в июне.



Совет директоров Фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. НБУ получил очередной транш МВФ в размере $1 млрд 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского союза позволило нарастить международные резервы до $16,7 млрд - максимального уровня с середины 2014 года.



Очередная миссия Фонда приступила к работе в Киеве 16 мая, как и планировалось ранее.



В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



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