Резервы НБУ выросли до $17,6 млрд

В Нацбанке отмечают, что международные золотовалютные резервы растут в основном за счет покупки валюты

Международные резервы Украины на сегодня составляют $17,6 млрд. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.



"Международные резервы активно растут, в основном за счет покупки иностранной валюты. На сегодня они составляют $17,6 млрд", - сказал Чурий.



Международные резервы Национального банка на 1 мая выросли на 13,6% до $17,175 млрд.



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