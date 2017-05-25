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Резервы НБУ выросли до $17,6 млрд

25.05.2017 16:02
В Нацбанке отмечают, что международные золотовалютные резервы растут в основном за счет покупки валюты
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины на сегодня составляют $17,6 млрд. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

"Международные резервы активно растут, в основном за счет покупки иностранной валюты. На сегодня они составляют $17,6 млрд", - сказал Чурий.

Международные резервы Национального банка на 1 мая выросли на 13,6% до $17,175 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Резервы НБУ
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