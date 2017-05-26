МВФ прогнозирует рост экономики Украины более 2%

Рост ВВП Украины по итогам этого года может превысить 2%, считают эксперты Международного валютного фонда

Рост экономики Украины по итогам этого года может превысить 2%. Такой прогноз дают эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в своем заявлении на официальном сайте.



"Реализация налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики позволяет достичь цели, определенные на 2017 год", - отмечает МВФ.



По прогнозам Фонда, инфляция в Украине на конец года может составить менее 10%.



В Национальном банке Украины (НБУ) считают, что инфляция к концу года составит 9,1%. Что касается ВВП, Нацбанк отмечает рост на 2,4% по итогам первого квартала (в годовом выражении). В текущем году НБУ прогнозирует рост экономики на уровне 1,9%.



Двухпроцентный рост ВВП Украине прогнозируют также международное рейтинговое агентство Fitch и Европейский банк реконструкции и развития.



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