НБУ получил в прошлом году 68,5 млрд грн прибыли

Чистый доход НБУ за прошлый год составил 74,4 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) получил 68,45 млрд грн прибыли за прошлый год. Об этом говорится в отчете регулятора, размещенном на официальном сайте.



Чистый доход НБУ за прошлый год составил 74,4 млрд грн. Доход от изменения валютных курсов уменьшился в 1,6 раза и составил почти 24 млрд грн (при общей сумме прибыли за год в 68 млрд грн).



Сумма процентных расходов выросла в 1,3 раза (на 27%) и составила в 2016 году 13,3 млрд грн, в первую очередь, за счет депозитных сертификатов Нацбанка, размещавшихся в течение года, и увеличения обязательств перед Международным валютным фондом, по которым уплачиваются проценты.



Структура активов НБУ за последние пять лет менялась в части роста портфеля ценных бумаг Украины, который представлен преимущественно государственными облигациями, а также наращиванием международных резервов.

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