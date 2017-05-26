НБУ получил в прошлом году 68,5 млрд грн прибыли
Национальный банк Украины (НБУ) получил 68,45 млрд грн прибыли за прошлый год. Об этом говорится в отчете регулятора, размещенном на официальном сайте.
Чистый доход НБУ за прошлый год составил 74,4 млрд грн. Доход от изменения валютных курсов уменьшился в 1,6 раза и составил почти 24 млрд грн (при общей сумме прибыли за год в 68 млрд грн).
Сумма процентных расходов выросла в 1,3 раза (на 27%) и составила в 2016 году 13,3 млрд грн, в первую очередь, за счет депозитных сертификатов Нацбанка, размещавшихся в течение года, и увеличения обязательств перед Международным валютным фондом, по которым уплачиваются проценты.
Структура активов НБУ за последние пять лет менялась в части роста портфеля ценных бумаг Украины, который представлен преимущественно государственными облигациями, а также наращиванием международных резервов.
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