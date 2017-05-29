Глобальный прогноз: повышение пенсионного возраста неизбежно
В 2050 г. дефицит пенсионных накоплений во всем мире в пять раз превысит нынешний глобальный годовой ВВП и составит $428 трлн. Об этом свидетельствует исследование Всемирного экономического форума.
Основными причинами растущего дефицита пенсионных накоплений станут увеличение продолжительности жизни и низкая результативность инвестиций пенсионных фондов.
Авторы исследования считают, что повышение пенсионного возраста во многих странах является неизбежным.
ВЭФ изучил состояние пенсионной системы в США, Великобритании, Японии, Нидерландах, Канаде, Австралии, Китае и Индии. В 2015 г. разрыв между пенсионными накоплениями и потребностями в выплатах в этих странах составил $67 млрд. К 2050 г. этот разрыв на душу населения составит $300 тыс.
Расчеты ВЭФ основаны на рекомендациях Организации экономического сотрудничества и развития, что пенсионные накопления следует формировать таким образом, чтобы доход после выхода на пенсию составлял 70% от дохода в активный период жизни. Средний показатель для 35 государств ОЭСР составляет 63%, причем в Великобритании он составляет всего 38%.
Число людей старше 65 лет увеличится с 600 млн в настоящее время до 2,1 млрд человек в 2050 году. Сейчас на каждого пенсионера в среднем в мире приходится восемь работников, то в 2050 г. это соотношение сократится вдвое.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил проект пенсионной реформы.
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