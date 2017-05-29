Минфин рассекретит условия реструктуризации $23 млрд долгов

Суд признал, что Министерство финансов незаконно отказалось раскрыть детали реструктуризации долгов на $23 млрд в 2015 году

Суд признал незаконным отказ Министерства финансов раскрыть детали реструктуризации долгов на $23 млрд, подписанных Специальным комитетом кредиторов Украины. Об этом, как сообщает Главком, стало известно из решения Киевского апелляционного админсуда от 17 мая 2017 г.

Этим решением суд оставил в силе выводы первой инстанции о незаконности отказа министерства финансов раскрыть детали сделки двухлетней давности.

Напомним, летом 2015 г. после полугодовых переговоров Украина договорилась о реструктуризации почти $23 млрд долга. 20% из них - $3,6 млрд - кредиторы согласились списать. Сроки погашения части долга, которая не была списана, перенесены на 2019-2027 гг. Таким образом, первый платеж Украине был отсрочен на четыре года, а сэкономленные средства - около $11,6 млрд - остались в экономике.

27 августа 2015 г. Кабинет министров единогласно утвердил условия реструктуризации еврооблигаций Украины, которые были согласованы с комитетом кредиторов. Как говорится в судебном иске, киевский адвокат Алексей Хомяков в сентябре 2015 г. обратился в Минфин с просьбой предоставить копии всех подписанных и утвержденных документов, которые касались заимствований следующими субъектами, общей номинальной стоимостью $22,6 млрд, а именно:

- государственные еврооблигации и еврооблигации ГП Финансирование инфраструктурных проектов - $18 млрд, гарантированные государством внешние валютные кредиты государственных предприятий (Укравтодор, Укрмедснаб, КБ Южное) - около $0,7 млрд, еврооблигации Киева - около $0,6 млрд, еврооблигации Укрзалізниці - $0,5 млрд, внешние (частные) долги Ощадбанка и Укрэксимбанка - $2,8 млрд;

- также Хомяков просил предоставить копии документов, подписанных Натальей Яресько и ее командой в рамках переговоров со Специальным комитетом кредиторов (Franklin Advisors Inc., BTG Pactual Europe LLP, TCW Investment Management Company i T.Rowe Price Associates Inc.) - сделки по реструктуризации, NDA, писем и юридически значимой корреспонденции и т.д.

В октябре 2015 г. Министерство финансов сообщило запрашивающему, что согласно нормам английского права, сделки, которые были заключены при размещении ОВГЗ, являются конфиденциальными и не могут предоставляться третьим лицам. Также, в указанном письме указано, что между Минфином и Специальным комитетом кредиторов был подписан договор о неразглашении конфиденциальной информации о реструктуризации государственного и гарантированного государством долга, следовательно, указанная информация разглашению не подлежит.

Считая предоставленный ответчиком отказ необоснованным, Хомяков обратился в Окружной админсуд Киева, который 23 февраля 2017 г. удовлетворил его иск.

Минфин подало апелляцию, но проиграл. Апелляционный админсуд пришел к выводу, что Кабмин не предоставил надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих конфиденциальность запрашиваемой истцом информации.

Минфин может подать кассационную жалобу в течение двадцати дней после решения суда.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует получить в 2017 г. 15 млрд грн от реструктуризации облигаций государственного займа.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.