Задолженность по зарплате в Украине превысила 2,1 млрд грн
Общая задолженность по заработной плате в Украине в апреле 2017 года увеличилась на 5,6% по сравнению с мартом, составив на 1 мая 2,185 млрд грн. В том числе задолженность работникам экономически активных предприятий выросла на 10,4% - до 1,135 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.
С начала года задолженность по зарплате выросла на 22%, отмечает Госстат.
На начало мая основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (74,6%), транспорт, почтовую и курьерскую деятельность (9,5%). При этом, почти половина долга образована в Луганской (24,5%) и Донецкой (16,3%), Харьковской (10,3%) областях.
Напомним, на 1 января 2017 года задолженность по зарплате в Украине составляла 1,79 млрд грн.
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