НБУ о новой купюре в тысячу гривень: Это гостайна
Национальный банк Украины сможет сообщить о введении в обращение нового номинала банкнот украинской гривни только после соответствующего решения правления, поскольку эта информация является государственной тайной. Так пресс-служба регулятора на странице в Facebook прокомментировала публикации в СМИ о том, что якобы планируется к выпуску банкнота номиналом 1 тысяча гривень.
"НБУ постоянно работает над вопросами оптимизации номинального ряда банкнот, внимательно изучает потребности общества и экономики по достаточности тех или иных денежных знаков", - сообщили в пресс-службе.
Решение о выпуске банкнот новых номиналов зависит от многих факторов, включая размер денежных доходов населения, уровень потребительских цен, степень использования в обращении имеющейся банкноты высокого номинала, уровень развития безналичных расчетов, указывает НБУ.
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