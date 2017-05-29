НБУ о новой купюре в тысячу гривень: Это гостайна

НБУ сообщит о вводе в оборот новых купюр только после соответствующего решения правления

Национальный банк Украины сможет сообщить о введении в обращение нового номинала банкнот украинской гривни только после соответствующего решения правления, поскольку эта информация является государственной тайной. Так пресс-служба регулятора на странице в Facebook прокомментировала публикации в СМИ о том, что якобы планируется к выпуску банкнота номиналом 1 тысяча гривень.



"НБУ постоянно работает над вопросами оптимизации номинального ряда банкнот, внимательно изучает потребности общества и экономики по достаточности тех или иных денежных знаков", - сообщили в пресс-службе.



Решение о выпуске банкнот новых номиналов зависит от многих факторов, включая размер денежных доходов населения, уровень потребительских цен, степень использования в обращении имеющейся банкноты высокого номинала, уровень развития безналичных расчетов, указывает НБУ.



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