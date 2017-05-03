Всемирный банк выделит Украине кредит на $150 млн
Всемирный банк утвердил выделение Украине кредита в размере $150 млн, сказано в сообщении пресс-службы банка.
Сообщается, что средства будут направлены на поддержку экспортно-ориентированных малых и средних предприятий Украины.
"Украина имеет уникальный бизнес-потенциал и может производить высококачественные конкурентоспособные товары", - сказал директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сат Кахконен.
При этом, по его мнению, много препятствий ограничивают возможности Украины на экспорт. "Отсутствие финансирования является одним из них. Доступ к долгосрочному финансированию для малых и средних предприятий поможет стране нарастить экспорт и внести свой вклад в оживление экономического роста в Украине", - подчеркнул он.
Проект будет реализован Укрэксимбанком.
Планируется, что Укрэксимбанк предоставит субкредиты украинским банкам, которые будут принимать участие в программе.
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