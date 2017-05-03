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Всемирный банк выделит Украине кредит на $150 млн

03.05.2017 09:49
Средства планируется направить на поддержку экспортно-ориентированных малых и средних предприятий Украины
Фото - ЕРА

Всемирный банк утвердил выделение Украине кредита в размере $150 млн, сказано в сообщении пресс-службы банка.

Сообщается, что средства будут направлены на поддержку экспортно-ориентированных малых и средних предприятий Украины.

"Украина имеет уникальный бизнес-потенциал и может производить высококачественные конкурентоспособные товары", - сказал директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сат Кахконен.

При этом, по его мнению, много препятствий ограничивают возможности Украины на экспорт. "Отсутствие финансирования является одним из них. Доступ к долгосрочному финансированию для малых и средних предприятий поможет стране нарастить экспорт и внести свой вклад в оживление экономического роста в Украине", - подчеркнул он.

Проект будет реализован Укрэксимбанком.

Планируется, что Укрэксимбанк предоставит субкредиты украинским банкам, которые будут принимать участие в программе.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Всемирный банк
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