Всемирный банк выделит Украине кредит на $150 млн

Средства планируется направить на поддержку экспортно-ориентированных малых и средних предприятий Украины

Всемирный банк утвердил выделение Украине кредита в размере $150 млн, сказано в сообщении пресс-службы банка.

Сообщается, что средства будут направлены на поддержку экспортно-ориентированных малых и средних предприятий Украины.

"Украина имеет уникальный бизнес-потенциал и может производить высококачественные конкурентоспособные товары", - сказал директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сат Кахконен.

При этом, по его мнению, много препятствий ограничивают возможности Украины на экспорт. "Отсутствие финансирования является одним из них. Доступ к долгосрочному финансированию для малых и средних предприятий поможет стране нарастить экспорт и внести свой вклад в оживление экономического роста в Украине", - подчеркнул он.

Проект будет реализован Укрэксимбанком.

Планируется, что Укрэксимбанк предоставит субкредиты украинским банкам, которые будут принимать участие в программе.