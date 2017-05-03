Минфин рассматривает несколько вариантов изменений для упрощенцев

МВФ настаивает на исключении юрлиц из упрощенной системы налогообложения

Министерство финансов рассматривает несколько вариантов изменений в упрощенной системе налогообложения. Об этом LIGA.net рассказала советник министра финансов Александра Данилюка Яна Бугримова.

"Окончательного решения по "упрощенке" пока нет. Есть несколько базовых сценариев, которые могут варьироваться и переплетаться между собой", - сказала Бугримова.

По ее словам, первый сценарий - это расширение перечня видов деятельности, где обязательным является использование РРО как способ контроля за занижением дохода.

"Второй сценарий - изменение ставок, чтобы, к примеру, оформление юриста - частного предпринимателя не было настолько, как сегодня, выгоднее, чем заключение с ним трудового договора", - отметила Бугримова.

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Третий путь связан с рекомендациями МВФ. К ним, в том числе, относится исключение возможности юридических лиц использовать упрощенку.

"Есть еще четвертый процесс, который зависит от перспективы внедрения в Украине налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Если налогом будет облагаться только выплата дивидендов, то необходимо будет внедрять способы минимизации рисков от фактического распределения прибыли через вывод средств на упрощенцев", - рассказала Бугримова.

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