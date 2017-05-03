$1,1 млрд Януковича зачислены на счет Госказначейства - Порошенко

Деньги со счетов окружения Виктора Януковича сегодня зачислены на счета Госказначейства, сообщил президент

$1,1 млрд со счетов беглого экс-диктатора Виктора Януковича сегодня, 3 мая, зачислены на счета Госказначейства во исполнение решения суда, вступившего в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Петра Порошенко.

Президент провел совещание с министром финансов Александром Данилюком и председателем Национального банка Украины Валерией Гонтаревой. Он сообщил, что, кроме зачисленных на счета Госказначейства $1,1 млрд, еще $200 млн долларов в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов и, в соответствии с законодательством Украины, на эту сумму будет уменьшена внутренний долг государства.



"Это не просто увеличивает возможности государственного бюджета и украинского государства по восстановлению справедливости и инвестирования этих средств в украинскую армию, укрепления обороноспособности нашего государства и восстановления социальной справедливости... Эти средства также будут зачислены в золотовалютные резервы государства", - сообщил глава государства.



По словам президента, после зачисления этих средств золотовалютные резервы государства будут составлять $18,4 млрд. Он напомнил, что в 2015 году эта сумма была меньше $5 млрд и за этот период золотовалютные резервы выросли почти на $13,5 млрд.



"Это укрепляет финансово-банковскую систему, добавит стабильности национальной денежной единице. Это будет способствовать инвестиционной привлекательности украинской экономики", - считает президент.



28 апреля пресс-служба секретаря СНБО Александра Турчинова сообщила, что $1,5 млрд Януковича и его команды по решению суда конфискованы и будут зачислены в госбюджет.



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